Онищенко призвал ввести обязательный ЕГЭ по литературе

Геннадий Онищенко уверен, что ЕГЭ по литературе и истории должны быть обязательными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России необходимо ввести обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по литературе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Также он поддержал идею помощника президента РФ Владимира Мединского об обязательном ЕГЭ по истории.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский призвал ввести в список обязательных предметов ЕГЭ историю. По словам Мединского, он не понимает, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык.

«Мы сейчас практически ушли от многих предметов, которые мы сдавали, которые для нас были естественными, сейчас их нет. Я за введение литературы в список обязательных ЕГЭ. Литература — это язык, это возможность изъясняться, тип мышления определяется с помощью нее», — пояснил Геннадий Онищенко.

Также собеседник агентства поддержал идею Мединского о включении истории в список обязательных предметов для сдачи ЕГЭ. «Сегодня наши дети не знают, что такое Великая Отечественная война. Они не знают даже, кто с кем воевал. А для моего поколения — это смысл жизни. Потому что мы жили этим, мы победили, мы восстанавливали, мы гордимся, мы берем пример. А сейчас этого нет. Наши дети сегодня не знают, что первые, кто вышел в космос, это наша страна. А если они этого не знают, они считают себя второстепенным звеном. Они не знают, что мы, выйдя из войны, буквально чуть больше чем через 10 лет улетели в космос. Поэтому история страны — это патриотизм наших школьников. И, к сожалению, он сегодня обнулен», — подытожил Онищенко.