Глава ЯНАО рассказал о тайных ревизиях окружной столицы

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проводит регулярные объезды Салехарда, однако не афиширует их. Об этом глава региона рассказал 27 августа, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о выборе муниципалитетов для «Честного маршрута».
«В Салехарде я практически каждые выходные беру своих замов, Титовского (Алексея, мэра Салехарда — прим. ред.) и объезжаю город, не афишируя это. Люди нас видят и происходит обсуждение вопросов», — рассказал Артюхов.
При этом губернатор счел справедливым замечание о том, почему ежегодный объезд не начинается в том же Харпе. «Будем организовывать встречи в Харпе и Лабытнанги», — пообещал губернатор.
Пресс-конференция Дмитрия Артюхова посвящена итогам его ежегодной поездки по региону. Глава региона пообещал продолжить охоту на коррупционеров в дорожной отрасли и полностью изменить ситуацию в данной сфере.
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