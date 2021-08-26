Глава ЯНАО рассказал о тайных ревизиях окружной столицы

Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда инспектирует окружной центр (архивное фото) Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проводит регулярные объезды Салехарда, однако не афиширует их. Об этом глава региона рассказал 27 августа, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о выборе муниципалитетов для «Честного маршрута».

«В Салехарде я практически каждые выходные беру своих замов, Титовского (Алексея, мэра Салехарда — прим. ред.) и объезжаю город, не афишируя это. Люди нас видят и происходит обсуждение вопросов», — рассказал Артюхов.

При этом губернатор счел справедливым замечание о том, почему ежегодный объезд не начинается в том же Харпе. «Будем организовывать встречи в Харпе и Лабытнанги», — пообещал губернатор.

Пресс-конференция Дмитрия Артюхова посвящена итогам его ежегодной поездки по региону. Глава региона пообещал продолжить охоту на коррупционеров в дорожной отрасли и полностью изменить ситуацию в данной сфере.