В Кургане ответили на обвинения в задымлении Челябинска

ГУ МЧС: дым из Курганской области не мог дойти до Челябинска, так как ветер дул в другую сторону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дым от пожаров, который наблюдается над Челябинском, Копейском и ближайшими районами, не мог прийти со стороны Кургана. Судя по направлению ветра, это может быть дым от природных пожаров в северной части Челябинской области, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Курганской области.

«В настоящее время в северной части Челябинской области на границе Свердловской и Курганской областей продолжают действовать крупные природные пожары. Согласно направлению ветра (он северный, по данным областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды), именно они и являются источником задымления в Челябинской области», — заявили в ведомстве.

«Что касается пожаров, действующих на территории Курганской области с момента их возникновения и по сегодняшний день, то дым от них, согласно направлению ветра, по данным ЦГМС, не может распространяться в сторону Челябинской области», — добавили в ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что 25 августа был юго-западный ветер, 26 августа — юго-восточный, 27 августа — северный.

О том, что ветер в Челябинскую область принес ветер из Кургана, ранее сообщал замминистра экологии этого региона Виталий Безруков. По его данным, запах гари ощущается на территории Челябинска, Коркино, Копейска, Сосновского, Аргаяшского, Красноармейского районов и других муниципальных образований.