Дым от курганских пожаров достиг Челябинска

Небо над Челябинском затянуло дымкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска, Копейска и ближайших районов 27 августа жалуются на запах гари. Как сообщил URA.RU замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, ветер из Кургана принес в регион дым от пожаров.

«Запах гари ощущается на территории Челябинска, Коркино, Копейска, Сосновского, Аргаяшского, Красноармейского районов и других муниципальных образований. Также наблюдается образование тумана. Жители сегодня утром могли ощущать запах гари», — рассказал Безруков.

В минэкологии региона отмечают, что в Челябинске помимо тумана сохраняется действие неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1 степени. Что касается запаха гари, то он связан с инверсией воздуха, когда воздушные массы из верхних потоков воздуха перемещаются в приземные. По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха концентрации повышены, но без превышения предельно допустимых.

Ранее сообщалось, что в Катайском районе Курганской области едва не сгорело село Лобаново. Местные жители своими силами тушили лесной пожар несколько суток.