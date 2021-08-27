Дым от курганских пожаров достиг Челябинска

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Дым от пожаров в Якутии. Челябинск, дым, погода, воздух, смог, атмосфера, нму, климат, неблагоприятные метеоусловия, туман
Небо над Челябинском затянуло дымкой Фото:

Жители Челябинска, Копейска и ближайших районов 27 августа жалуются на запах гари. Как сообщил URA.RU замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, ветер из Кургана принес в регион дым от пожаров.

«Запах гари ощущается на территории Челябинска, Коркино, Копейска, Сосновского, Аргаяшского, Красноармейского районов и других муниципальных образований. Также наблюдается образование тумана. Жители сегодня утром могли ощущать запах гари», — рассказал Безруков.

В минэкологии региона отмечают, что в Челябинске помимо тумана сохраняется действие неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1 степени. Что касается запаха гари, то он связан с инверсией воздуха, когда воздушные массы из верхних потоков воздуха перемещаются в приземные. По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха концентрации повышены, но без превышения предельно допустимых.

Ранее сообщалось, что в Катайском районе Курганской области едва не сгорело село Лобаново. Местные жители своими силами тушили лесной пожар несколько суток.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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