26 августа 2021

В парке Кургана установили туалет, который не работает. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, уличный туалет, туалет на улице
Новый туалет установили в горсаду (архивное фото) Фото:

В горсаду Кургана установили павильон туалета, но для посещения его откроют позже. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» городской мэрии.

«В Городском саду установили павильон модульного туалета. Он пока не функционирует», — рассказали в мэрии 27 августа.

Представители администрации объяснили, что скоро будут прокладывать сети водопровода и канализации к туалету. После подключения к коммуникациям туалет откроют.

В июле сотрудники мэрии сообщали, что в горсаду появятся гранитная ротонда, площадка для выгула собак и туалет. Также сообщалось, что в парке установят 120 скамеек и сохранится уголок для шахматистов.

Туалет откроют после подключения к коммуникациям
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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