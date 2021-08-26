Новый туалет установили в горсаду (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В горсаду Кургана установили павильон туалета, но для посещения его откроют позже. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» городской мэрии.

«В Городском саду установили павильон модульного туалета. Он пока не функционирует», — рассказали в мэрии 27 августа.

Представители администрации объяснили, что скоро будут прокладывать сети водопровода и канализации к туалету. После подключения к коммуникациям туалет откроют.

В июле сотрудники мэрии сообщали, что в горсаду появятся гранитная ротонда, площадка для выгула собак и туалет. Также сообщалось, что в парке установят 120 скамеек и сохранится уголок для шахматистов.

Туалет откроют после подключения к коммуникациям Фото: пресс-служба администрации Кургана