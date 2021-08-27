Пермяки попали в финал всероссийского конкурса

Пермская команда «Team-p» теперь сможет посоревноваться за 4,5 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермская команда Team-p заняла второе место в решении кейса в хакатоне «Креативные индустрии. Коммуникации и контент» конкурса «Цифровой прорыв 2021» и получила возможность участвовать в финале. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Команда из Пермского края Team-p заняла второе место в решении кейса от Ростелекома. Теперь команда разработчиков примет участие в финале „Цифрового прорыва 2021“, который пройдет в декабре», — сообщается на сайте.

Всего в конкурсе соревновались 5 727 участников из 68 регионов страны, в том числе 52 человека из Пермского края. Team-p представила проект удобного и простого графического редактора для создания макетов для интерфейсов. Это их не первый подобный опыт, ранее пермяки участвовали в другом хакатоне от Медицинского центра в Калининграде, где заняли 6 место. Теперь пермская команда сможет побороться в финале конкурса за главный приз в 4,5 млн рублей.