27 августа 2021
26 августа 2021

Пермяки попали в финал всероссийского конкурса

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермская команда «Team-p» теперь сможет посоревноваться за 4,5 млн рублей Фото:

Пермская команда Team-p заняла второе место в решении кейса в хакатоне «Креативные индустрии. Коммуникации и контент» конкурса «Цифровой прорыв 2021» и получила возможность участвовать в финале. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Команда из Пермского края Team-p заняла второе место в решении кейса от Ростелекома. Теперь команда разработчиков примет участие в финале „Цифрового прорыва 2021“, который пройдет в декабре», — сообщается на сайте.

Всего в конкурсе соревновались 5 727 участников из 68 регионов страны, в том числе 52 человека из Пермского края. Team-p представила проект удобного и простого графического редактора для создания макетов для интерфейсов. Это их не первый подобный опыт, ранее пермяки участвовали в другом хакатоне от Медицинского центра в Калининграде, где заняли 6 место. Теперь пермская команда сможет побороться в финале конкурса за главный приз в 4,5 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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