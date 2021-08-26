Челябинская полиция расследует смерть пенсионера после ссоры с УК

Родственники связали смерть пенсионера с «красной меткой» коммунальщиков (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Информация о смерти пенсионера из элитного поселка Звездный в Магнитогорске (Челябинская область) стала поводом для проведения полицейской проверки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД города. Силовикам предстоит выяснить, какую роль в смерти пожилого человека сыграл выставленный у его дома красный бетонный блок, напоминающий о долгах ЖКХ.

«В данный момент по факту смерти пенсионера проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана итоговая оценка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что пенсионер умер и его родственники связали эту смерть с действиями коммунальщиков. Управляющая компания ООО «Домоуправ-М» установила возле его частного дома особую метку — красный бетонный блок. Со слов дочери, это сильно разволновало пенсионера: он переживал и не понимал, на каком основании с него требуют деньги.

В управляющей компании URA.RU заявили, что это стечение обстоятельств. Пенсионер тяжело болел и был лежачим. А железобетонные блоки являются мерой воздействия на должников.