27 августа 2021

ПФР опроверг жалобы о пропаже стажа из электронных трудовых

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Пенсионный фонд готов рассмотреть жалобы о пропаже данных из трудовой, но системной проблемы не нашел Фото:

Пенсионный фонд России опроверг жалобы об исчезновении стажа работы в электронных трудовых книжках. Об этом в пресс-службе ПФР cсообщили в ответе на запрос URA.RU.

«Проблема пропажи данных из электронных трудовых книжек не выявлена. Фонд готов рассмотреть любые обращения граждан, если у них есть подозрение на то, что данные отражены некорректно или в них нет отдельных периодов работы», — заявляют в Пенсионном фонде России. Факт пропажи сведений из электронной трудовой книжки по единственному обращению не подтвердился.

Ранее в СМИ писали о жительнице Москвы, которая пожаловалась о потерянных восьми месяцах рабочего стажа. Со своей проблемой женщина обратилась в ПФР, где у нее отказались брать бумажную трудовую книжку, но пообещали разобраться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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