ПФР опроверг жалобы о пропаже стажа из электронных трудовых

Пенсионный фонд России опроверг жалобы об исчезновении стажа работы в электронных трудовых книжках. Об этом в пресс-службе ПФР cсообщили в ответе на запрос URA.RU.
«Проблема пропажи данных из электронных трудовых книжек не выявлена. Фонд готов рассмотреть любые обращения граждан, если у них есть подозрение на то, что данные отражены некорректно или в них нет отдельных периодов работы», — заявляют в Пенсионном фонде России. Факт пропажи сведений из электронной трудовой книжки по единственному обращению не подтвердился.
Ранее в СМИ писали о жительнице Москвы, которая пожаловалась о потерянных восьми месяцах рабочего стажа. Со своей проблемой женщина обратилась в ПФР, где у нее отказались брать бумажную трудовую книжку, но пообещали разобраться.
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