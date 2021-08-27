Россияне пожаловались, что из электронных трудовых пропадает стаж

У жительницы Москвы из электронной трудовой исчез почти год стажа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из электронных трудовых книжек (ЭТК) начала исчезать информация о стаже работы на ликвидированных предприятиях. Из-за этого владельцы ЭТК рискуют лишиться положенной пенсии.

«У меня получается запись в трудовой книжке с 1 марта 2007 года, а в электронной трудовой — с 31 декабря 2007 года, то есть восемь месяцев потеряно. По второй компании в сроке трудовой деятельности обнаружила сразу два сюрприза: с 1 октября 2012 по 4 декабря 2012 года есть промежуток в работе, потом стаж возобновляется. Затем опять с 8 декабря 2012 года и по 31 декабря 2012 года стаж прерывается», — цитирует «Ридус» жительницу Москвы Светлану Антонову.

Женщина запросила на портале Госуслуг свою электронную трудовую и обнаружила, что в ней пропала информация про почти год работы. Антонова обратилась со своей проблемой в Пенсионный фонд России. Там ей сообщили, что оба ее предыдущих места работы были ликвидированы. В ПФР пообещали отправить запросы в архив, но предупредили, что нужная информация могла не сохраниться. Принять бумажную трудовую книжку они также отказались, но предложили Антоновой принести трудовой договор.

В пресс-службе Пенсионного фонда отметили, что за время существования электронных трудовых пользователи не сталкивались с такими проблемами. Тем, кто заметил некорректные сведения о местах работы, они посоветовали обратиться либо к работодателю, либо в ПФР. В пресс-службе не уточнили, касается ли проблема пропажи сведений о стаже только ликвидированных компаний.

Электронные трудовые книжки появились с 1 января 2020 года. При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжает указывать сведения о трудовой деятельности сотрудника также в бумажном формате. Формат ведения трудовых россияне должны были выбрать до 31 декабря 2020 года. Устроившимся на работу после 1 января 2021 года бумажную версию трудовой уже не выдавали.