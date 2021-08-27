В Германии заявили, что суды не остановят «Северный поток — 2»

Решение германского суда Дюссельдорфа не сможет остановить реализацию «Северного потока — 2». Об этом написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
«В соответствии с решением суда трубопровод должен подчиняться правилам ЕС. По поводу того, как это реализовать, еще могут быть споры. Но „Северный поток — 2“ это уже не остановит», — сообщает газета. 25 августа суд Дюссельдорфа постановил, что «Северный поток — 2» обязан подчиняться газовой директиве Евросоюза, поскольку не был завершен к нужной дате.
Ранее FAZ заявили, что России не обойтись без продажи «Северного потока — 2». В то же время Германия поддерживает газопровод и называет его «проектом будущего» для Европы.
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