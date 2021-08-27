27 августа 2021

В Германии заявили, что суды не остановят «Северный поток — 2»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
«Северный поток — 2» обязан подчиняться газовой директиве Евросоюза Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Решение германского суда Дюссельдорфа не сможет остановить реализацию «Северного потока — 2». Об этом написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«В соответствии с решением суда трубопровод должен подчиняться правилам ЕС. По поводу того, как это реализовать, еще могут быть споры. Но „Северный поток — 2“ это уже не остановит», — сообщает газета. 25 августа суд Дюссельдорфа постановил, что «Северный поток — 2» обязан подчиняться газовой директиве Евросоюза, поскольку не был завершен к нужной дате.

Ранее FAZ заявили, что России не обойтись без продажи «Северного потока — 2». В то же время Германия поддерживает газопровод и называет его «проектом будущего» для Европы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...