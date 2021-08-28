Исследование: зарплата врачей в Кургане выше, чем в районах

Свердловскстат: средняя зарплата врачей в Курганской области превысила 70 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций с высшим образованием в Курганской области по итогам первого полугодия 2021 года превысила 70 тысяч рублей. При этом в Кургане она оказалась выше, чем в Шадринске и районах региона. Такие данные содержатся в отчете Свердловскстата.

Согласно опубликованным данным, средняя зарплата врачей в Курганской области за указанный период составила 70 989 рублей. В медицинских организациях федерального подчинения — 85 668 рублей, областного подчинения — 68 327 рублей.

Средняя зарплата врачей в Кургане, по данным Свердловскстата, составляет 75 096 рублей, в Шадринске — 62 226 рублей. Данные по 17 районам Курганской области не опубликованы, чтобы обеспечить конфиденциальность данных, полученных от единственной медицинской организации в муниципалитете. Среди других районов самые высокие средние зарплаты врачей зарегистрированы в Юргамышском (69 650 рублей), Щучанском (64 965 рублей) и Мишкинском (63 345 рублей). Самые низкие — в Куртамышском (55 945 рублей) и Далматовском (56 128 рублей) районах.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата педагогов в организациях общего образования в Курганской области в первом полугодии 2021 года составила 37 457 рублей. При этом средняя зарплата учителей в Частоозерском и Петуховском районах оказалась выше, чем в других муниципалитетах, в том числе Кургане и Шадринске.