Кандидаты трех партий в Челябинске сворачивают борьбу в Госдуму

Кандидат от «Яблока» Ярослав Щербаков заявил, что выборные средства аккумулируются на счетах партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидаты в Госдуму от «Яблока», «Коммунистов России» и «Партии Роста» в одномандатных округах Челябинской области не потратили ни копейки на проведение избирательной кампании или оплатили самый минимум. Это следует из финансовых отчетов, выставленных на сайте облизбиркома. Политолог Александр Мельников пояснил URA.RU, чем это вызвано.

Деньги с личного счета кандидаты могут тратить на свои агитматериалы, в том числе на билборды. В Челябинском округе от «Яблока» выдвинулся Ярослав Щербаков, в Магнитогорском — Николай Кошман, в Коркинском — Наталья Таврина, в Металлургическом — Андрей Талевлин, в Златоустовском — Валентина Комкова. Денег на их счета не поступило. В Коркинском округе «Партия Роста» выдвинула Евгения Евсеева, денег на его счету также нет.

В Челябинском округе на счета кандидата от «Коммунистов России» Елены Вахтиной поступило 50 тысяч рублей. Из них 12 тысяч рублей пришлось вернуть. Один плательщик не указал нужные счета, а другой сообщил о себе неверные сведения. Из оставшейся суммы Вахтина не потратила ни копейки. Еще одного кандидата, Максима Степанова, «Коммунисты России» выдвинули в Магнитогорском округе. Ему поступило 32 тысячи рублей, из которых 30 тысяч он потратил.

«Не рассчитывают на победу одномандатников. Отказавшись от борьбы в округах, они сосредоточились на списках. А кандидаты личные средства тратить не хотят», — заявил URA.RU политолог Александр Мельников.

«Мы аккумулируем финансы на счетах партии, и это самое главное. Билборд с „Яблоком“ — это все кандидаты, в том числе одномандатники», — пояснил URA.RU лидер регионального отделения «Яблока» Андрей Талевлин. Связаться с местным руководством «Партии Роста» и «Коммунистов России» не удалось.