27 августа 2021
26 августа 2021

Пермские оппозиционеры рассказали о договоренностях с партиями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, соглашение о сотрудничестве, часы, наручные часы, подписание договора, подписание документа, руки
Кандидаты коалиции «Плюс Один» договорились с другими партиями о наблюдении, а также об агитационной неприкосновенности Фото:

У пермской коалиции кандидатов «Плюс Один» есть договоренности с партиями «Яблоко» и КПРФ о наблюдении на выборах. Об этом URA.RU рассказал пермский политолог Всеволод Бедерсон, который сотрудничает с коалицией.

«Есть договоренность с „Яблоком“ и КПРФ о наблюдении», — поделился Всеволод. Также политолог рассказал, что у одного из членов коалиции есть договоренность со своим оппонентом от КПРФ в округе о том, чтобы не срывать листовки друг друга.

Также Бедерсон рассказал, что иногда к агитаторам и кандидатам подходят посторонние люди, отвлекают и мешают агитировать. Ранее URA.RU рассказывало об источнике финансирования пермских оппозиционеров. По словам Всеволода Бедерсона, пермская коалиция «Плюс Один» финансируется только пожертвованиями сторонников и избирателей. На выборах в Пермскую городскую думу участвуют кандидаты от партий: «Партия пенсионеров», «Единая Россия», «Зеленая Альтерантива», «Родина», «Коммунисты России», ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «Новые люди», «Справедливая Россия», а также самовыдвиженцы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...