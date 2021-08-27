Пермские оппозиционеры рассказали о договоренностях с партиями

Кандидаты коалиции «Плюс Один» договорились с другими партиями о наблюдении, а также об агитационной неприкосновенности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У пермской коалиции кандидатов «Плюс Один» есть договоренности с партиями «Яблоко» и КПРФ о наблюдении на выборах. Об этом URA.RU рассказал пермский политолог Всеволод Бедерсон, который сотрудничает с коалицией.

«Есть договоренность с „Яблоком“ и КПРФ о наблюдении», — поделился Всеволод. Также политолог рассказал, что у одного из членов коалиции есть договоренность со своим оппонентом от КПРФ в округе о том, чтобы не срывать листовки друг друга.

Также Бедерсон рассказал, что иногда к агитаторам и кандидатам подходят посторонние люди, отвлекают и мешают агитировать. Ранее URA.RU рассказывало об источнике финансирования пермских оппозиционеров. По словам Всеволода Бедерсона, пермская коалиция «Плюс Один» финансируется только пожертвованиями сторонников и избирателей. На выборах в Пермскую городскую думу участвуют кандидаты от партий: «Партия пенсионеров», «Единая Россия», «Зеленая Альтерантива», «Родина», «Коммунисты России», ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «Новые люди», «Справедливая Россия», а также самовыдвиженцы.