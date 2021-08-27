Число жертв взрывов в Кабуле приблизилось к 200

Количество жертв терактов в аэропорту афганской столицы почти достигло двух сотен человек. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный представитель медицинских властей Афганистана.
«Клиника Вазир Акбар Хан в центре Кабула сообщила о том, что к ним поступило 145 тел погибших», — пишет газета Wall Street Journal. Количество пострадавших от взрывов превысило 200 человек.
Вечером 26 августа в Кабуле во время эвакуации граждан в разное время прогремело пять взрывов. США обвинили в терактах «Исламское государство» (организация, запрещена на территории РФ).
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