27 августа 2021

Число жертв взрывов в Кабуле приблизилось к 200

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
От взрывов в Кабуле пострадало почти две сотни человек Фото:

Количество жертв терактов в аэропорту афганской столицы почти достигло двух сотен человек. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный представитель медицинских властей Афганистана.

«Клиника Вазир Акбар Хан в центре Кабула сообщила о том, что к ним поступило 145 тел погибших», — пишет газета Wall Street Journal. Количество пострадавших от взрывов превысило 200 человек.

Вечером 26 августа в Кабуле во время эвакуации граждан в разное время прогремело пять взрывов. США обвинили в терактах «Исламское государство» (организация, запрещена на территории РФ).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...