Число взрывов в Кабуле увеличилось до пяти

Количество взрывов в столице Афганистана, произошедших 26 августа, увеличилось до пяти. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
«Еще два взрыва произошли в окрестностях Кабула, передает телеканал Al Arabiya. Это уже 4 и 5 по счету за день», — пишет «Комсомольская правда» в своем telegram-канале.
Первые два взрыва произошли в аэропорту Кабула и гостинице неподалеку вечером 26 августа. URA.RU собрало все, что известно про них к этому часу. Третий взрыв прогремел в столице Афганистана через несколько часов.
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