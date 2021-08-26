26 августа 2021

Число взрывов в Кабуле увеличилось до пяти

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Тактико-специальное учение
В Кабуле прогремели четвертый и пятый взрывы Фото:
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В Кабуле произошли серия взрывов

Количество взрывов в столице Афганистана, произошедших 26 августа, увеличилось до пяти. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Еще два взрыва произошли в окрестностях Кабула, передает телеканал Al Arabiya. Это уже 4 и 5 по счету за день», — пишет «Комсомольская правда» в своем telegram-канале.

Первые два взрыва произошли в аэропорту Кабула и гостинице неподалеку вечером 26 августа. URA.RU собрало все, что известно про них к этому часу. Третий взрыв прогремел в столице Афганистана через несколько часов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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