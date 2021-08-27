Глава Минпросвещения исключил дистант у школьников

У министерства просвещения нет никаких планов по переводу школ на дистант и никогда не будет, сказал Сергей Кравцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школы в России никогда не перейдут на дистанционный формат обучения. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме «Время образования».

«Ни у министерства просвещения, ни у министерства цифрового развития нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Никаких. И никогда не будет», — приводит слова Сергея Кравцова ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что исключен не только перевод российских школьников на дистанционное обучение. «Удаленка была введена только на пике пандемии и от такого формата обучения в стране отказались при первой же возможности», — сообщают в агентстве.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не исключил перехода школ региона на дистанционный формат обучения. Он пояснил, что решение будет приниматься, исходя из текущей эпидемиологической ситуации.