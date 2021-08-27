27 августа 2021
26 августа 2021

В Кургане ополченцы Донбасса похоронили атамана. Фото, видео

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Интервью с атаманом Поповым. Курган, попов валерий
Валерий Попов скончался на 71-м году жизни Фото:

В Курган на похороны легендарного атамана Валерия Попова, который умер 25 августа, съехались казаки со всей России, принимавшие участие в боях в Донбассе. Похоронная процессия из почти 40 человек прошла по улицам города, передает журналист URA.RU.

«Имя Валерия Попова в Кургане останется таким же известным, как имя великого врача Гавриила Илизарова. Попов уже вошел в историю возрождения и становления казачества», — сказал один из участников процессии.

Похороны атамана прошли на Рябковском кладбище. Отпевание Попова состоялось в храме Порт-Артурской Божьей матери.

Курганский казачий атаман Валерий Попов умер 25 августа. В Кургане он известен как человек, побывавший в украинском плену. После плена он писал президенту Владимиру Путину, где призывал использовать казаков для международных миротворческих операций. Он был награжден медалями «За оборону Приднестровья», «За отвагу и храбрость», «За возрождение казачество России», «За оборону Севастополя», «Миротворец Славянского Мира», кавалер Ордена Петра Великого первой степени и еще много других.

Похороны атамана Попова Валерия. Курган
Фото:
Похороны атамана Попова Валерия. Курган
Фото:
Похороны атамана Попова Валерия. Курган
Фото:
Похороны атамана Попова Валерия. Курган
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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