Валерий Попов скончался на 71-м году жизни Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курган на похороны легендарного атамана Валерия Попова, который умер 25 августа, съехались казаки со всей России, принимавшие участие в боях в Донбассе. Похоронная процессия из почти 40 человек прошла по улицам города, передает журналист URA.RU.

«Имя Валерия Попова в Кургане останется таким же известным, как имя великого врача Гавриила Илизарова. Попов уже вошел в историю возрождения и становления казачества», — сказал один из участников процессии.

Похороны атамана прошли на Рябковском кладбище. Отпевание Попова состоялось в храме Порт-Артурской Божьей матери.

Курганский казачий атаман Валерий Попов умер 25 августа. В Кургане он известен как человек, побывавший в украинском плену. После плена он писал президенту Владимиру Путину, где призывал использовать казаков для международных миротворческих операций. Он был награжден медалями «За оборону Приднестровья», «За отвагу и храбрость», «За возрождение казачество России», «За оборону Севастополя», «Миротворец Славянского Мира», кавалер Ордена Петра Великого первой степени и еще много других.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU