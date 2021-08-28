Экономист назвал выгодные факторы ипотеки

Жилье постоянно дорожает, отметил Владимир Косой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Жилье, которое россиянин приобретет в ипотеку, спустя несколько лет будет оцениваться существенно дороже, а платежи по кредиту со временем будут занимать меньшую долю расходов. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

«Де-факто, за счет относительно невысоких процентов привлечения средств, человек может купить жилье, которое через несколько лет может стоить существенно дороже, чем была средняя цена покупки. Плюс происходит некоторое обесценивание денег, соответственно, доля расходов на ипотеку обычно снижается», — сказал URA.RU Владимир Косой.

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU не согласился с этим мнением. «Вопрос в выплате долгов он в любом случае не выгоден, потому что даже с учетом льготной ипотеки, человек переплачивает за 20 лет в два с половиной раза», — уточнил собеседник агентства.

«Если вы знаете, что за 20 лет вам придется выплатить 2,5 квартиры, то, наверно, не стоит думать, что все это выгодно. Это выгодно только в растущей экономике. Сейчас экономика в следующие 15 лет расти явно не будет. В любом случае, квартиры не будут безумно дорожать, как они это делали в прошлом году на 32%», — добавил Виталий Калугин.