Академик РАН допустил отложенный побочный эффект вакцинации

Виталий Зверев призвал разработчиков открыто публиковать результаты исследований воздействия вакцин на человека Фото: Размик Закарян © URA.RU

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Вакцины от коронавируса могут нести в себе отложенные побочные эффекты, которые сложно предугадать, так как они создавались в условиях жесткой нехватки времени и прошли не все проверки на безопасность. Об этом в разговоре с URA.RU заявил микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

«Все может быть, потому что вакцины, которые сейчас используются, создавались в условиях пандемии, в условиях жесткого лимита времени, поэтому, конечно, они не прошли полностью все исследования и на безопасность, и на эффективность. Особенно, когда их стали применять для широкого круга людей и с хроническими болезнями, и пожилых, и молодых. Конечно, сейчас никто не может сказать, могут ли быть отложенные побочные эффекты или нет», — сказал URA.RU Виталий Зверев.

Ученый призвал разработчиков открыто публиковать результаты исследований воздействия вакцин на человека. «Мне кажется, что авторам вакцин нужно как можно чаще публиковать результаты, где будет показываться и доказываться, что ничего происходит, все нормально, никаких побочных эффектов нет. Причем делать это и в доступной форме, и в научных публикациях», — отметил Зверев.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU отметила, что сам коронавирус также может быть причиной отложенных проблем со здоровьем. «Сам вирус только перешел к человеку и его осложнения на организм тоже неизвестны до конца. Никто еще не знает, чем это аукнется. У нас и этих данных нет, поэтому здесь не понятно. Вакцина — одно, переболеть — другое. Но из зол выбирают меньшее. Сделать так, чтобы не заболеть», — подчеркнула собеседница агентства.