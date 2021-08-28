Беглый экстремист призвал Украину нанести ядерный удар по России

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Публицист заявил, что ядерный удар поможет справиться с агрессией Москвы Фото:

Единственная возможность справиться с «агрессией Москвы» — нанести ядерный удар по России. Об этом заявил уехавший на Украину российский публицист Борис Стомахин.

«Единственным способом разговора с Москвой и возможностью справиться с агрессией Москвы было бы нанести по ней превентивный ядерный удар. То самое, чем они угрожают другим странам», — цитирует Стомахина «ПолитНавигатор», с таким заявление он выступил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, Украине нужно восстанавливать свой ядерный статус, чтобы с ней начали разговаривать по-другому. В России Стомахин неоднократно был осужден за призывы к экстремизму и терроризму, пишут argumenti.ru. Он до этого призывал «залить кровью Россию». Стомахин заявлял, что «русских надо убивать».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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