Врачи назвали главные антиковидные правила для школьников

Вирусолог порекомендовал соблюдать социальную дистанцию в школах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Важно соблюдать социальную дистанцию в школах и не отправлять детей на учебу с признаками ОРВИ, чтобы избежать новой вспышки коронавируса в образовательных учреждениях. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Со стороны образовательных учреждений важен контроль на входе в школы, ограничение излишних перемещений детей из кабинета в кабинет и по школе, чтобы уменьшить контакты. Крайне важен контроль над качеством воздуха в помещениях, регулярное проветривание, максимально возможное дистанцирование», — заявил Сергей Токарев URA.RU.

По его словам, родителям не стоит отправлять детей в школу с признаками ОРВИ. В таких ситуациях лучше обратиться за медпомощью и оставить ребенка дома.

Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал URA.RU свои главные правила для избегания вспышки COVID в школе. «Вакцинация взрослых, детей пока нет необходимости прививать. Порядок, который сейчас есть, эффективен, когда дети занимаются в постоянных классах, а переходят только педагоги, за исключением узкоспециальных классов. И соблюдение социальной дистанции», — рассказал Николай Малышев.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что антиковидные меры в школах будут действовать весь учебный год. На входе в школах будут измерять температуру, будет регулярная дезинфекция и генеральная уборка перед 1 сентября. День знаний пройдет очно и в традиционном формате.