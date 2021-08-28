Коронавирусные ограничения в России будут до конца учебного года

Учебный год пройдет в очном формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В образовательных учреждениях до конца этого учебного года будут действовать санитарные правила против распространения коронавируса. Об этом заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

«Новый учебный год пройдет в очном формате. Санитарные правила, которые были нами разработаны для работы образовательных организаций в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции, будут действовать и в этом году до конца учебного года», — цитирует ТАСС Ирину Шевкун.

Срок действия ограничений будет зависеть от эпидемиологической обстановки, соблюдения рекомендаций населением и темпов вакцинации, отметила Шевкун. По ее словам, в образовательных организациях будут измерять температуру на входе, усилят дезинфекционный режим и проведут генеральную уборку перед началом учебного года. «Линейки 1 сентября необходимо провести между классом или параллелями на открытом воздухе с применением средств индивидуальной защиты для родителей», — сообщила Ирина Шевкун.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что 1 сентября в школах пройдет в очном формате. Линейки в традиционном формате пройдут благодаря усилению эпидемиологических мер, сообщают « Невские новости ». Учебный год в вузах тоже начнется в очном формате, пишет «Национальная служба новостей».