Коронавирусные ограничения в России будут до конца учебного года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, школьная доска, егэ, урок, класс, экзамен, школьный класс, математика, школа, единый государственный экзамен, педагог, огэ, учительница
Учебный год пройдет в очном формате Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В образовательных учреждениях до конца этого учебного года будут действовать санитарные правила против распространения коронавируса. Об этом заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

«Новый учебный год пройдет в очном формате. Санитарные правила, которые были нами разработаны для работы образовательных организаций в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции, будут действовать и в этом году до конца учебного года», — цитирует ТАСС Ирину Шевкун.

Срок действия ограничений будет зависеть от эпидемиологической обстановки, соблюдения рекомендаций населением и темпов вакцинации, отметила Шевкун. По ее словам, в образовательных организациях будут измерять температуру на входе, усилят дезинфекционный режим и проведут генеральную уборку перед началом учебного года. «Линейки 1 сентября необходимо провести между классом или параллелями на открытом воздухе с применением средств индивидуальной защиты для родителей», — сообщила Ирина Шевкун.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что 1 сентября в школах пройдет в очном формате. Линейки в традиционном формате пройдут благодаря усилению эпидемиологических мер, сообщают «Невские новости». Учебный год в вузах тоже начнется в очном формате, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...