Шойгу заявил о росте боеспособности российской армии вдвое

Шойгу рассказал, что позволило увеличить боеспособность армии в два раза Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Боеспособность российской армии увеличилась вдвое благодаря внезапным проверкам, Армейским международным играм и поставкам новых вооружений. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Армейские игры и внезапные проверки, и плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность Вооруженных сил в два раза за это время. В два раз, это огромный показатель», — сообщил Шойгу в эфире канала «Соловьев Live» на Youtube.

Ранее Шойгу заявлял, что российская армия имеет самый высокий процент современного вооружения и боевой техники в мире. Он добавил, что стратегические ядерные силы РФ оснащены современной техникой на 83%. Кроме того сообщалось, что министр обороны призвал Россию ответить врагам. По его мнению, необходимо пресечь попытки вмешательства во внутренние дела страны. Шойгу считает, что Москва также должна выстроить систему защиты от антироссийской пропаганды, которую транслируют Польша, Финляндия и прибалтийские страны.