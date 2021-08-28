В «Векторе» создали вакцину, защищающую от всех штаммов COVID

В «Векторе» заявили, что «ЭпиВакКорона-Н» защищает от всех циркулирующих штаммов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новая вакцина «ЭпиВакКорона-Н» защищает от всех штаммов коронавируса. Об этом заявила заместитель генерального директора центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

«Вакцина эффективна против циркулирующих штаммов: как тех, которые встречаются редко, так и тех, которые сейчас занимают лидирующее положение по распространённости, например дельта-штамм», — рассказала она в интервью RT. Непомнящих отметила, что новый препарат легко переносится, безопасен в применении и подходит для ревакцинации.

Ранее Минздрав зарегистрировал новую вакцину от «Вектора». Это пятый по счету российский препарат для профилактики COVID-19. Его можно будет использовать среди взрослых от 18 до 60 лет. Беременным такая вакцина противопоказана. Вводить «ЭпиВакКорону-Н» будут с интервалом в 14—21 день, передает телеканал 360.