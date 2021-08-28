28 августа 2021

В «Векторе» создали вакцину, защищающую от всех штаммов COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация. Тюмень, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, вакцина от коронавируса
В «Векторе» заявили, что «ЭпиВакКорона-Н» защищает от всех циркулирующих штаммов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Новая вакцина «ЭпиВакКорона-Н» защищает от всех штаммов коронавируса. Об этом заявила заместитель генерального директора центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

«Вакцина эффективна против циркулирующих штаммов: как тех, которые встречаются редко, так и тех, которые сейчас занимают лидирующее положение по распространённости, например дельта-штамм», — рассказала она в интервью RT. Непомнящих отметила, что новый препарат легко переносится, безопасен в применении и подходит для ревакцинации.

Ранее Минздрав зарегистрировал новую вакцину от «Вектора». Это пятый по счету российский препарат для профилактики COVID-19. Его можно будет использовать среди взрослых от 18 до 60 лет. Беременным такая вакцина противопоказана. Вводить «ЭпиВакКорону-Н» будут с интервалом в 14—21 день, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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