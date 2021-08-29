Риелторы предупредили о росте цен на аренду жилья осенью

С новым учебным годом подорожает аренда жилья как в Москве, так и в регионах России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С осени подорожает аренда жилья в крупных городах России, рассказали URA.RU риелторы. Среди причин роста цен они выделяют начало нового учебного года, конец отпусков и общее подорожание недвижимости.

«Летом обычно затишье на рынке недвижимости. А с сентября начинается новый сезон сдачи квартир, цены растут, уходят все ликвидные предложения, остаются неликвидные», — поделился с URA.RU член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев.

Риелтор Олег Свиридов уточнил, что аренда жилья уже дорожает. Причем это связано не только с началом нового учебного года, когда студенты возвращаются в крупные города. «Закончился период онлайн-обучения, все возвращаются в оффлайн, жилье снова востребовано. Цены уже серьезно подросли. Это произошло и, в том числе, потому что в принципе выросла стоимость недвижимости. Для кого-то покупка жилья стала более недоступна. А если нельзя купить, будешь с кем-то кооперироваться и арендовать на 2-3 человека», — сказал эксперт в беседе с корреспондентом агентства.

Свиридов подчеркнул, что аренда жилья дорожает не только в Москве и Санкт-Петербурге, где учится большинство российских студентов, но и в регионах. Например, в Ставрополе, который собирает учащихся со всего Северного Кавказа.

При этом, когда спрос на жилье снова снизиться, аренда уже не подешевеет. «Если цены поднимаются, они уже не снижаются. На моей практике не было случаев, когда цены поднимались, а потом корректировались вниз», — заключил риелтор.

Ранее эксперты по недвижимости рассказали, что аргументированный торг с хозяином квартиры может помочь снизить цену за аренду. В частности, риелтор Константин Барсуков рекомендует изучить конкурентное окружение и обосновать свои пожелания владельцу жилья, которое хотите снять.