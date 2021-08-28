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Экоактивист усомнился в законности свалки, горящей в Лабытнанги

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, дым, пожар, полигон тбо, свалка, полигон тко, мусорка
Свалка горит уже несколько дней (архивное фото) Фото:

Экоактивист Алексей Шевцов призвал проверить законность свалки в Лабытнанги (ЯНАО), которая горит уже несколько дней. Об этом он сообщил URA.RU.

«Необходимо проверить законность этой свалки, есть ли документы. Идет четко нарушение Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ. „Об охране окружающей среды“ и Федерального закона „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“ от 30.03.1999 N 52-ФЗ», — заявил Алексей Шевцов в беседе с URA.RU.

Местные жители в соцсетях массово жалуются на едкий дым. Как отмечают пользователи, гарь чувствуется и в соседнем Салехарде. Как сообщили в администрации Лабытнанги в соцсетях, открытого горения нет, наблюдается тление и задымление. Пожарные ведут круглосуточную борьбу с возгоранием. URA.RU направило запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать законность свалки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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