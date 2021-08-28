Экоактивист усомнился в законности свалки, горящей в Лабытнанги

Свалка горит уже несколько дней (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экоактивист Алексей Шевцов призвал проверить законность свалки в Лабытнанги (ЯНАО), которая горит уже несколько дней. Об этом он сообщил URA.RU.

«Необходимо проверить законность этой свалки, есть ли документы. Идет четко нарушение Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ. „Об охране окружающей среды“ и Федерального закона „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“ от 30.03.1999 N 52-ФЗ», — заявил Алексей Шевцов в беседе с URA.RU.

Местные жители в соцсетях массово жалуются на едкий дым. Как отмечают пользователи, гарь чувствуется и в соседнем Салехарде. Как сообщили в администрации Лабытнанги в соцсетях, открытого горения нет, наблюдается тление и задымление. Пожарные ведут круглосуточную борьбу с возгоранием. URA.RU направило запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать законность свалки.