28 августа 2021
27 августа 2021

В Екатеринбурге змея укусила девочку в контактном зоопарке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уличное выступление на Коляда-Plays. Екатеринбург, змея, рептилия
Змея обвила шею ребенка и укусила в лицо (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в контактном зоопарке «Парк бабочек» 5-летнюю девочку укусила змея. Об этом сообщил отец ребенка. Также в интернете есть видео инцидента.

«Я поехал забирать жену с детьми, а они мне говорят, что мою младшую дочь укусила змея. Я попросил документы, что змея не ядовитая, что это безопасно. Мы решили вызвать скорую помощь, повезли ребенка в больницу № 9, нужно ее обследовать», — рассказал мужчина E1.

Инцидент произошел в «Парке бабочек» на проспекте Ленина. Как уточнил мужчина, сотрудники утверждали, что змея безопасна. Позднее они объяснили произошедшее тем, что девочка до этого трогала цыплят и от них был запах. URA.RU не удалось получить комментарий зоопарка, на момент публикации никто в заведении не ответил на звонок корреспондента.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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