Змея обвила шею ребенка и укусила в лицо (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в контактном зоопарке «Парк бабочек» 5-летнюю девочку укусила змея. Об этом сообщил отец ребенка. Также в интернете есть видео инцидента.

«Я поехал забирать жену с детьми, а они мне говорят, что мою младшую дочь укусила змея. Я попросил документы, что змея не ядовитая, что это безопасно. Мы решили вызвать скорую помощь, повезли ребенка в больницу № 9, нужно ее обследовать», — рассказал мужчина E1.

Инцидент произошел в «Парке бабочек» на проспекте Ленина. Как уточнил мужчина, сотрудники утверждали, что змея безопасна. Позднее они объяснили произошедшее тем, что девочка до этого трогала цыплят и от них был запах. URA.RU не удалось получить комментарий зоопарка, на момент публикации никто в заведении не ответил на звонок корреспондента.