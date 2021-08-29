Производители предупредили о рекордном росте цен на красную икру

К концу года в России подорожает красная икра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России к новогодним праздникам рекордно подорожает красная икра. Об этом заявил директор Северо-Восточной компании (бренды «Красное золото», «Тунгутун») Роман Хомутов.

По его словам, к новогодним праздникам стоимость икры достигнет рекордных уровней прошлого года. Цены поднимутся до 3,7—4 тысяч рублей за 1 кг в оптовом звене и до 5—6 тысяч рублей за 1 кг — в рознице, передает «Коммерсант».

Подорожание красной икры обусловлено высоким спросом со стороны покупателей из Японии и сложностями с логистикой. Хомутов отметил, что в этом году всю мороженую икру, на которую приходится около 50% от годового объема производства, покупают компании из Японии из-за резкого увеличения потребления на фоне пандемии. По его словам, если японские потребители выкупят все мороженое сырье, то цены на икру в России побьют прошлогодние рекорды. Однако в Росрыболовстве считают, что это «попытка спекуляции» производителей. Там обещают привлечь ФАС и предотвратить искусственный рост цен.

Ранее сообщалось, что стоимость красной икры в России в рознице выросла больше чем на 30% и поставила новый десятилетний рекорд. Такие данные привел Росстат. Председатель «Рыбного союза» Александр Панин сообщил, что в прошлом году путина (период, в течение которого производится ловля рыбы) была неудачной — рыбы было мало, это повлияло на цены, передает телеканал 360. Продажи красной икры в торговых точках России за последний год упали в натуральном выражении на 20%, передает «Национальная служба новостей».