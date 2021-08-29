Forbes назвал самые богатые российские семьи

Лидером рейтинга стала семья Бакальчук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей России. На первом месте оказались основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав.

Отмечается, что компания Wildberries, генеральным директором которой является Бакальчук, изначально строилась как семейная, но при этом все 100% принадлежали Татьяне. В декабре 2019 она передала своему мужу долю 1%. По данным издания, сейчас состояние семьи оценивается в более чем 13 миллиардов долларов.

Вторую позицию в рейтинге заняла семья Гурьевых. Состояние владельцев производителя удобрений «Фосагро» составляет 6,9 млрд долларов. На третьей строчке оказался клан Ротенбергов, который возглавлял рейтинг в прошлом году. За год состояние семьи выросло до 5,95 млрд долларов.

Ранее Forbes составил рейтинг «25 богатейших женщин России — 2021». Лидером остается основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Также сообщалось, что Украина ввела санкции против Бакальчук и ее супруга. Все из-за продажи формы армии РФ, передает Life .