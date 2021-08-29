29 августа 2021
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27 августа 2021

Пермскую пенсионерку ограбили под предлогом защиты от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция подъездов многоквартирного дома. Магнитогорск, домофон, защитный костюм, подъезд, обработка, дезинфектор
За обман мошенник получил срок в колонии Фото:
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Коронавирус COVID-19

Обещав продезинфицировать квартиру от COVID-19, мошенник проник в квартиру пенсионерки из поселка Майский (Пермский край) и похитил скопленные ей сбережения. За украденные 18 тысяч рублей его приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Молодой человек пришел домой к пожилой женщине и предложил произвести санобработку квартиры от коронавирусной инфекции. Пенсионерка согласилась, тогда гость достал баллон белого цвета и начал якобы выполнять работу», — рассказали в полиции.

Когда женщина расплачивалась, мошенник увидел, где она хранит деньги. Попросив ее уйти на кухню, он похитил из шкафа 18 тысяч рублей. Суд, признав мужчину виновным в мошенничестве и к краже, отправил его в колонию на 2,5 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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