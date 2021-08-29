Пермскую пенсионерку ограбили под предлогом защиты от COVID

За обман мошенник получил срок в колонии Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Обещав продезинфицировать квартиру от COVID-19, мошенник проник в квартиру пенсионерки из поселка Майский (Пермский край) и похитил скопленные ей сбережения. За украденные 18 тысяч рублей его приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Молодой человек пришел домой к пожилой женщине и предложил произвести санобработку квартиры от коронавирусной инфекции. Пенсионерка согласилась, тогда гость достал баллон белого цвета и начал якобы выполнять работу», — рассказали в полиции.

Когда женщина расплачивалась, мошенник увидел, где она хранит деньги. Попросив ее уйти на кухню, он похитил из шкафа 18 тысяч рублей. Суд, признав мужчину виновным в мошенничестве и к краже, отправил его в колонию на 2,5 года.