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Пропавшую в ЯНАО девушку нашли мертвой. СКР приступил к проверке

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело нашли в тундре неподалеку от селе Шурышкары (архивное фото) Фото:

Жительница Шурышкарского района ЯНАО, пропавшая в конце августа, найдена мертвой. Об этом на официальном сайте сообщили представители ямальского управления СКР, приступившего к проверке.

«В тундровой местности вблизи села Шурышкары Шурышкарского района обнаружено тело 18-летней девушки, объявленной в розыск с 25 августа в связи с безвестным исчезновением», — говорится в опубликованном сообщении.

По информации следственных органов, на мест обнаружения тела 18-летней девушки выезжала следственно-оперативная группа, проведены неотложные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. Других подробностей случившегося официальные органы не сообщают.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что по факту безвестного исчезновения жительницы Вынгапуровского района Ноябрьска возбуждено дело об убийстве. Женщина вышла из дома еще 2 июля и с тех пор о ней ничего не известно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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