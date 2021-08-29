Тело нашли в тундре неподалеку от селе Шурышкары (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Шурышкарского района ЯНАО, пропавшая в конце августа, найдена мертвой. Об этом на официальном сайте сообщили представители ямальского управления СКР, приступившего к проверке.

«В тундровой местности вблизи села Шурышкары Шурышкарского района обнаружено тело 18-летней девушки, объявленной в розыск с 25 августа в связи с безвестным исчезновением», — говорится в опубликованном сообщении.

По информации следственных органов, на мест обнаружения тела 18-летней девушки выезжала следственно-оперативная группа, проведены неотложные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. Других подробностей случившегося официальные органы не сообщают.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что по факту безвестного исчезновения жительницы Вынгапуровского района Ноябрьска возбуждено дело об убийстве. Женщина вышла из дома еще 2 июля и с тех пор о ней ничего не известно.