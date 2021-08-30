В России во время пандемии резко разбогатели банкиры

Зарплаты топ-менеджеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Объемы вознаграждений топ-менеджеров российских банков за первое полугодие 2021 года выросли. Больше всего поднялись зарплаты в ВТБ, «Газпромбанке» (ГПБ) и «Альфа-банке».

«Самый большой рост выплат показали ВТБ (в 5,8 раза, до 1,6 млрд руб.), ГПБ (почти в пять раз, до 3,2 млрд руб.), Альфа-банк (в 2,1 раза, до 4 млрд руб.)», — пишет « Коммерсант ». Также заметный рост вознаграждений топ-менеджеров зафиксировали у «Тинькофф-банка» (на 73,8%), «СМП-банка» (на 28,9%), МКБ (на 28,2%) и банка «Санкт-Петербург» (на 10%).

Банки по-разному объясняют рост зарплат. В «Альфа-банке» говорят, что рост связан с «реализацией программы долгосрочной мотивации», в ВТБ утверждают, что он формальный и связан с переносом премий в прошлом году на фоне пандемии, а в «Санкт-Петербурге» заявили о росте чистой прибыли.

Основатель рекрутинговой компании Mysearch Мария Янковская отмечает, что после экономического застоя первой половины 2020 года, возобновилась многолетняя война за таланты. «Сильные, яркие, успешные специалисты востребованы, за них готовы переплачивать. Работодатель поднимает зарплату сотруднику, удерживая его от ухода в другую компанию», — полагает она.