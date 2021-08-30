Четверть россиян потратила путинские выплаты не на школу

Почти половина школьных выплат пришлась на детскую одежду и обувь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около 23% россиян, получивших школьные выплаты, направила на траты, не связанные со школой. Большинство из них потратили деньги на продукты питания. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра университета «Синергия».

«Почти четверть респондентов (23,8%) признались, что полученные от государства средства они направили на траты, не связанные с подготовкой детей к школе. В частности, 40,8% из них потратили „президентские“ деньги на продукты питания», — сообщает РИА «Новости». 25,9% из них потратили деньги на оплату ЖКХ, 15% на одежду и обувь для взрослых, 12% — на отдых, а 6,3% — на оплату долгов и кредитов.

Большинство россиян (76,2% опрошенных) потратили президентские выплаты на непосредственно на детей. Почти половина (49,2%) выплат ушла на детскую одежду и обувь, 32,1% — на канцтовары, 12% — на электронику и 6,7% — на развлечения для детей. 68% опрошенных родителей посчитали 10 тыс. рублей недостаточными в качестве меры поддержки семей, при этом 91% респондентов считают, что нужно сделать «школьные выплаты» обязательными.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет, передает RT. Деньги должны помочь россиянам подготовить детей к учебному году. При этом родители в социальных сетях пожаловались, что этой суммы не хватает.