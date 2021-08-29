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Осень в Челябинской области начнется с заморозков

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Курган , заморозки, первый снег, цветы
Челябинцам предсказали еще несколько холодных ночей Фото:

Две ночи подряд — 31 августа и 1 сентября — температура в Челябинской области будет опускаться ниже нуля. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометеоцентр.

«В отдельных районах Челябинской области ночью 31 августа и 1 сентября сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. Одновременно в большинстве районов региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, V класс горимости по региональной шкале», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

Днем воздух будет прогреваться до 16-21 градуса, а в столице региона — до 18-21 градуса. При этом ожидается достаточно сильный ветер, порывы которого будут достигать 13 метров в секунду.

Схожее предупреждение синоптики объявляли накануне выходных. Три ночи подряд в низинах и горах температура падала нулевой отметки.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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