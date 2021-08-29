Осень в Челябинской области начнется с заморозков

Челябинцам предсказали еще несколько холодных ночей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Две ночи подряд — 31 августа и 1 сентября — температура в Челябинской области будет опускаться ниже нуля. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометеоцентр.

«В отдельных районах Челябинской области ночью 31 августа и 1 сентября сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. Одновременно в большинстве районов региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, V класс горимости по региональной шкале», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

Днем воздух будет прогреваться до 16-21 градуса, а в столице региона — до 18-21 градуса. При этом ожидается достаточно сильный ветер, порывы которого будут достигать 13 метров в секунду.

Схожее предупреждение синоптики объявляли накануне выходных. Три ночи подряд в низинах и горах температура падала нулевой отметки.