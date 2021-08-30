В «Единой России» предложили продлить дачную амнистию

Дачная амнистия в РФ может быть продлена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы («Единая Россия») Павел Крашенинников предложил на десять лет до 1 марта 2031 года продлить дачную амнистию. По его словам, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение.

«Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии еще на пять лет», — сказал Крашенинников на пресс-конференции в ТАСС.

По словам депутата, благодаря нововведениям будут легализованы жилые дома, возведенные до того, как начал работать Градостроительный кодекс РФ. Речь идет о постройках на участках без правоустанавливающих документов.

Крашенинников состоял в рабочей группе по подготовке предложений о поправках к Конституции РФ. Он был включен в нее в январе 2020 года.