В «Единой России» предложили продлить дачную амнистию

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Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, огород, дача, загородный дом, сад, теплица
Дачная амнистия в РФ может быть продлена Фото:

Депутат Госдумы («Единая Россия») Павел Крашенинников предложил на десять лет до 1 марта 2031 года продлить дачную амнистию. По его словам, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение.

«Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии еще на пять лет», — сказал Крашенинников на пресс-конференции в ТАСС.

По словам депутата, благодаря нововведениям будут легализованы жилые дома, возведенные до того, как начал работать Градостроительный кодекс РФ. Речь идет о постройках на участках без правоустанавливающих документов.

Крашенинников состоял в рабочей группе по подготовке предложений о поправках к Конституции РФ. Он был включен в нее в январе 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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