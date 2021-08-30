В России появится шестая вакцина от коронавируса

Испытывать новую вакцину на добровольцах начнут к концу года, сообщил Дмитрий Лиознов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Доклинические исследования собственной вакцины от COVID-19 завершил НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ. Как сообщил директор института Дмитрий Лиознов, новый препарат будет защищать как от коронавирусной инфекции, так и от гриппа A («свиного гриппа», прим. URA.RU).

«Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А. Такие разработки ведутся, и я надеюсь, если все будет хорошо, то до нового года мы начнем уже клинические исследования этого препарата», — цитирует Дмитрия Лиознова ТАСС.

Вакцина НИИ гриппа имени Смородинцева станет шестым российским препаратом для профилактики COVID-19. Ранее Минздрав зарегистрировал вакцину центра «Вектор» Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона-Н», передает «Утро.ру». Ее будут вводить взрослым от 18 до 60 лет. Беременным такая вакцина противопоказана, сообщает телеканал 360.