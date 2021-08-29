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Житель ХМАО убил мать после возвращения из тюрьмы. Он сидел за убийство отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
Мужчина провел в местах лишения свободы 13 лет Фото:

Житель Лангепаса Евгений Порошенко сядет в тюрьму на 13 лет за убийство матери. Он ударил ее ножом в грудь за упрек в убийстве своего отца. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Обвинителем суду представлены исчерпывающие доказательства того, что между Порошенко и его 74-летней матерью возник конфликт из-за совершенного им в 2008 году убийства отца, за которое он отбывал длительный срок лишения свободы. В ходе ссоры он нанес матери удар ножом в грудную клетку», — сказано в сообщении прокуратуры.

Суд назначил Порошенко наказание в виде 13 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а остальные 10 лет — в исправительной колонии особого режима. При этом мужчина не согласился с приговором и попытался обжаловать судебное решение, однако суд жалобу не удовлетворил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мужчина зарезал мать после упрека в убийстве отца. Тогда житель Лангепаса зарезал мать после того, как она обвинила его в убийстве отца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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