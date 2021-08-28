Гранату без чеки обнаружили возле опоры ЛЭП в селе Половинном (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Гранату без предохранительной чеки обнаружила на улице жительница села Половинное Половинского района Курганской области. Боеприпас уничтожили прибывшие на место сотрудники ОМОН, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«В селе Половинное Половинского района группа разминирования ОМОН „Скиф“ обследовала и уничтожила боеприпас, найденный местной жительницей возле опоры ЛЭП на улице Победы. Находкой оказалась ручная граната Ф-1 без предохранительной чеки и со следами глубокой коррозии», — говорится в сообщении.

Гранату уничтожили с соблюдением мер безопасности. В Росгвардии напоминают, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. Самостоятельно к находке приближаться нельзя.

Ранее сообщалось, что в начале августа житель города Щучье Курганской области обнаружил на берегу местного озера 14 артиллерийских снарядов разного калибра. Пять из них уничтожили. Остальные снаряды не содержали взрывчатых веществ, поэтому их передали следственно-оперативной группе. В апреле в поле на территории Кетовского района Курганской области обнаружили снаряд времен Гражданской войны. А в августе 2019 года артиллерийский снаряд калибра 105 мм с головкой взрывателя нашли в центре Кургана во время экологической акции по расчистке набережной Тобола.

Обнаруженную в Половинном гранату уничтожили сотрудники ОМОН Фото предоставлено пресс-службой регионального управления Росгвардии