В Союзе туриндустрии рассказали, где отдохнуть в России осенью

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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, церковь, крым, рпц, летний отдых, экскурсии, туризм, Свято-Успенский пещерный монастырь, Бахчисарайский район
Крым и Ростовская область лучше всего подойдут для отдыха осенью, уверен Алексей Волков Фото:

В бархатный сезон в 2021 году будут востребованы такие направления для путешествия по России как Крым, Краснодарский край и Ростовская область. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

«Балтика, Калининградская область, Санкт-Петербург вышли в лидеры. Сейчас пока еще не холодно будут востребованы Алтай и Башкирия. Самыми лучшими в межсезонье, в бархатный сезон остаются Крым, Краснодарский край, Ростовская область. И еще сентябрь достаточно комфортно в Карелии, а в Мурманской области холодно, но уже при этом открыт сезон северного сияния», — пояснил Алексей Волков.

Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU подчеркнул, что самыми популярными направления в целом в 2021 году стали Черноморское побережье, Краснодарский край и Крым. «Самые востребованные в этом году были Черноморское побережье, Краснодарский край, республика Крым — 70%. Также поездки были и в Калининград, и на озеро Байкал, и по Золотому кольцу, и на Дальний Восток, то есть более расширенно», — уточнил Барзыкин.

Ранее URA.RU сообщало, что платежная система Мир продлила кэшбек 20% за поездки по России до 31 августа. По программе можно приобрести путевку на период с 1 октября по 24 декабря.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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