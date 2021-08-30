Министр просвещения анонсировал поднятие флага в школах РФ. Видео

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По словам Сергея Кравцова, поднятие флага — это хорошая практика Фото:

В новом учебном году во всех школах РФ будут поднимать государственный флаг. Об это на брифинге рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«С нового учебного года мы будем осуществлять в школах практику поднятия государственного флага. Здесь не должно быть формализма, мы уверены, что это будет хорошая практика, во многих регионах она уже существует. И сами школьники хотят в этом участвовать», — сказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее URA.RU рассказало о том, какие изменения ждут школьников в новом учебном году. В частности, у школьников не будет принудительной вакцинации, а учебный год начнется в очном формате. Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что все школы должны быть готовы принять учеников 1 сентября, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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