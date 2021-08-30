Глава Рослесхоза обвинил власти Тюмени в занижении ущерба от огня

Руководитель Рослесхоза Иван Советников обвинил власти Тюменской области в том, что они занижали площадь уничтоженных лесов, которые были охвачены пожарами. Сильнейшие за 10 лет пожары бушевали в регионе в мае—июне этого года.
«Губернаторы должны вести честный диалог с федеральными властями. Яркий пример — Тюменская область, которая поначалу занижала площадь, делала вид, что все нормально. Это категорически неправильно. Чем раньше мы получим достоверную информацию и отреагируем, тем эффективнее будут наши действия», — заявил Советников в интервью газете «Известия».
URA.RU направило в оперативный штаб Тюменской области запрос с просьбой прокомментировать обвинения федерального чиновника. Ответ на него ожидается.
Ранее Советников обвинил правительство Тюменской области в том, что оно поздно ввело режим ЧС в горящих лесах. Тюменские власти категорически не согласились с критикой главы Рослесхоза.
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