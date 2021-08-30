Глава Рослесхоза обвинил власти Тюмени в занижении ущерба от огня

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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Сильнейшие за 10 лет пожары были в Тюменской области в мае—июне Фото:

Руководитель Рослесхоза Иван Советников обвинил власти Тюменской области в том, что они занижали площадь уничтоженных лесов, которые были охвачены пожарами. Сильнейшие за 10 лет пожары бушевали в регионе в мае—июне этого года.

«Губернаторы должны вести честный диалог с федеральными властями. Яркий пример — Тюменская область, которая поначалу занижала площадь, делала вид, что все нормально. Это категорически неправильно. Чем раньше мы получим достоверную информацию и отреагируем, тем эффективнее будут наши действия», — заявил Советников в интервью газете «Известия».

URA.RU направило в оперативный штаб Тюменской области запрос с просьбой прокомментировать обвинения федерального чиновника. Ответ на него ожидается.

Ранее Советников обвинил правительство Тюменской области в том, что оно поздно ввело режим ЧС в горящих лесах. Тюменские власти категорически не согласились с критикой главы Рослесхоза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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