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ЛДПР в Перми нашла замену оппоненту Жириновского

© Служба новостей «URA.RU»
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Мандат депутата гордумы Перми от ЛДПР достался Андрею Шилоносову Фото:

Реготделение ЛДПР в Пермском крае решило, кому достанется мандат экс-депутата гордумы Перми от партии Ильи Лисняка. Как пояснили URA.RU в краевой избирательной комиссии, мандат получил президент федерации водномоторного спорта Прикамья Андрей Шилоносов.

«Партия ЛДПР представила избирательную комиссию Прикамья кандидатуру [Андрея] Шилоносова, которая была рассмотрена и утверждена», — cказал член крайизбиркома на постоянной основе Антон Маклаев. Шилоносов также намерен бороться за место в краевом парламенте. Он идет на выборы от ЛДПР в составе региональной группы «Свердловская № 11» (одномандатный избирательный округ №11).

URA.RU рассказывало о политическом конфликте, который произошел между Лисняком и руководством реготделения ЛДПР в Пермском крае. Лисняк также добивался привлечения уголовной ответственности лидера либерал-демократов Владимира Жириновского. В августе он написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Центризбирком зарегистрировал списки 14 партий. Участие в выборах примут КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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