Депутата гордумы Перми Илью Лисняка, который пытается выйти из ЛДПР, заблокировал в мессенджерах однопартиец, депутат Госдумы Олег Лавров. Об этом Лисняк рассказал на своей странице в Instagram, раскрыв подробности конфликта с лидером партии Владимиром Жириновским, который обещал «закрыть» URA.RU за освещение внутрипартийных разборок.
«Тот [Лавров] лично пообещал мне, что выйти из партии на нейтральной ноте у меня не получится, и в лучших традициях детского сада забанил мой номер в мессенджерах», — написал Лисняк в Instagram. Он предлагает лидерам партии смириться с тем фактом, что выходит из ЛДПР.
Параллельно пермский депутат назвал Жириновского сталинистом за угрозу закрыть URA.RU. «Хочет гражданин Жириновский препятствовать нашей политической деятельности втихаря, а огласки такого некрасивого поведения не хочет совсем», — пояснил он.
В беседе с корреспондентом URA.RU Лавров пояснил, что у него не было подобных разговоров с Лисняком. «Желаю ему дальнейшего роста. Путь это ему уроком будет, что нельзя так делать. Если ты что-то где-то прекращаешь, то не надо [пакостить], земля круглая. А он пытается занимать наш мандат, плевать в партию и плевать в Жириновского», — сказал Лавров.
URA.RU попросило пресс-службу партии прокомментировать данные заявления. Там попросили отправить вопросы в WhatsApp, но на момент публикации ответы не прислали.
URA.RU рассказывало, что шеф-редактор агентства Иван Некрасов ответил Жириновскому на его требование закрыть СМИ. В своем выступлении лидер ЛДПР назвал журналистов URA.RU «мародерами морального фронта» и предложил отправить их в камеры, выдав Уголовный кодекс. Поводом для такого заявления стало освещение агентством внутрипартийных конфликтов, связанных с попыткой выйти из партии членов ЛДПР через суд.
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