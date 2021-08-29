Полигон под Тюменью поможет бороться с изменением климата

Ректор ТюмГУ Иван Романчук (в центре) отметил важность карбонового полигона Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Открытие карбонового полигона в Нижнетавдинском районе Тюменской области поможет в решении проблемы изменения климата на планете. Об этом на открытии объекта заявил ректор Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Иван Романчук, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. Полигон появился в регионе по поручению президента России Владимира Путина.

«Мы уверенно стартуем с глобальным подходом к решению этой проблемы. У ТюмГУ сложились исключительно плодотворные международные партнерства с вузами Финляндии, Норвегии, Германии, США, кроме того, у нас высокий уровень собственной наукоемкости в вопросах экологии, биологии, климата», — отметил глава вуза.

По словам завкафедрой агропочвоведения Геттингенского университета (Германия) Якова Кузякова, основной целью проекта является изучение потоков углекислого газа из атмосферы через растения в почву, и обратно в атмосферу. Это поможет отследить выброс парниковых газов и получить достоверные данные об изменении климата.

Об интересе мирового научного сообщества к тюменскому проекту свидетельствует тот факт, что 31 августа в конференции «Экосистемы будущего» в ТюмГУ примут участие несколько представителей иностранных вузов. Это, в частности, Игорь Эзау (Центр исследований окружающей среды и дистанционного зондирования Земли (NERSC) им. Ф. Нансена, г. Берген; Арктический университет, г. Тромсе, Норвегия), Питер Фуле (Университет Северной Аризоны, США), Ричард Хофштеттер (Университет Северной Аризоны, США), Рафик Ислам (Университет штата Огайо, США).

Полигон в Тюменской области стал одним из первых объектов, которые будут открыты в регионах России по инициативе Министерства науки и образования РФ. Его площадь составит 2,32 га.