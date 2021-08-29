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В Челябинске двухлетняя девочка умерла, заболев COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на усилия врачей ребенок умер Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске в детской клинической больнице умерла двухлетняя девочка, у которой был диагностирован COVID-19. Возраст ребенка URA.RU сообщили источник в медицинских кругах. В областном минздраве заявили, девочку привезли в тяжелом состоянии из Троицка. Несмотря на усилия врачей, динамика пациентки была отрицательной.

«Областные и федеральные врачи проводили многократные консилиумы, телемедицинские консультации. Для проведения операции девочка была переведена в ЧОДКБ, операция выполнена успешно. Но учитывая тяжесть перенесенной инфекции спасти ребенка не удалось», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Девочка поступила из Троицка в госпитальную базу в ГКБ №9 Челябинска 19 июля 2021 года. Врачи боролись за жизнь ребенка почти два месяца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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