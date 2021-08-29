В Челябинске двухлетняя девочка умерла, заболев COVID-19

Несмотря на усилия врачей ребенок умер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске в детской клинической больнице умерла двухлетняя девочка, у которой был диагностирован COVID-19. Возраст ребенка URA.RU сообщили источник в медицинских кругах. В областном минздраве заявили, девочку привезли в тяжелом состоянии из Троицка. Несмотря на усилия врачей, динамика пациентки была отрицательной.

«Областные и федеральные врачи проводили многократные консилиумы, телемедицинские консультации. Для проведения операции девочка была переведена в ЧОДКБ, операция выполнена успешно. Но учитывая тяжесть перенесенной инфекции спасти ребенка не удалось», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Девочка поступила из Троицка в госпитальную базу в ГКБ №9 Челябинска 19 июля 2021 года. Врачи боролись за жизнь ребенка почти два месяца.