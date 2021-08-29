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Тюменский СК подписал соглашение о сотрудничестве с поисковиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, следственная группа
СК будет сотрудничать с поисковыми отрядами Фото:
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Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Региональное управление СУ СК по Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с волонтерами. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». Поисковики принимали активное участие в поисках 9-летней девочки, пропавшей 30 июня. Ее тело было найдено в микрорайоне Лесобаза 19 августа.

«Поисково-спасательный отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области подписал соглашение о сотрудничестве со следственным управлением Следственного комитета РФ по Тюменской области. Помимо этого, 27 июля 2021 г. переподписано соглашение о взаимодействии с МЧС. Это позволит продуктивнее координировать мероприятия по поиску пропавших людей, принимать своевременные и эффективные меры при поисковых операциях, оперативно обмениваться информацией и опытом», — указано в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Волонтеры уточнили, что сотрудничество с СК позволит проводить совместный анализ проблем, связанных с розыском пропавших без вести людей, а также проводить совместные учения, семинары, конференции по вопросам подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации. Ранее URA.RU писало о том, что добровольцы принимали активное участие в поисках пропавшей 30 июня 9-летней девочки. Ее тело было обнаружено спустя полтора месяца, 19 августа, на берегу водоема в тюменском микрорайоне Лесобаза. По подозрению в убийстве ребенка задержали 40-летнего Виталия Бережного, который жил по соседству. Он дал признательные показания и был арестован на два месяца.

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© Служба новостей «URA.RU»
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