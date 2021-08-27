Подозреваемого в убийстве девочки из Тюмени отправили за решетку

Суд отправил Виталия Бережного в СИЗО на 2 месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Ленинский суд Тюмени на 2 месяца отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве 9-летней девочки уроженца Сургута (ХМАО) Виталия Бережного. Об этом URA.RU сообщил собственный корреспондент, который находится на месте событий.

«Бережной будет находиться под стражей до 25 октября», — сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

Подозреваемого в убийстве школьницы доставили в Ленинский суд Тюмени несколько часов назад. Его привезли туда на автозаке с машиной сопровождения. Перед этим к зданию суда для охраны общественного порядка были стянуты силы полиции.

Бережной был задержан в среду, 25 июля, в съемной квартире по адресу ул. Судоремонтная, 40. Ребенок жил в соседнем доме. По версии следствия, мужчина мог быть причастен к исчезновению 9-летней девочки, пропавшей 30 июня. Позже Бережной сознался, что заманил девочку к себе в квартиру, изнасиловал и убил. Тело он какое-то время хранил в холодильнике, а затем выкинул на берегу небольшого водоема в тюменском микрорайоне Лесобаза. Труп обнаружили 19 августа.

Позже выяснилось, что вероятный убийца ребенка переехал в Тюмень несколько лет назад из Нягани (ХМАО). Там он работал помощником участкового и некоторое время был совладельцем частного детского сада. В 2011 году там была убита 12-летняя девочка. Преступление до сих пор не раскрыто. По информации URA.RU, следователи ищут связь между убийствами детей в Тюмени и ХМАО по ДНК.