Тюменская КПРФ определилась с тактикой на выборах-2021

Коммунистка Тамара Казанцева призвала сторонников прийти на участки 19 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Тюменской области — 2021

Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева призвала своих сторонников прийти на избирательные участки в последний день выборов-2021 19 сентября. Об этом она заявила на странице тюменских коммунистов в соцсети «ВКонтакте».

«Мы ждем вас на выборах 19 сентября, чтобы ваши голоса в сейф-пакетах не украли фальсификаторы выборов», — написала Казанцева. Ранее стало известно, что выборы в 2021 году пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

По мнению политолога Аркадия Либермана, такая тактика может быть оправданной. «Следить за явкой в течение двух первых дней, ждать, пока „выдохнется“ бюджетный корпус, при этом не показывая точного количества своих сторонников. Если предположить, что последних у КПРФ в Тюмени много, то это может быть эффективным», — считает эксперт.

Во время сентябрьского плебисцита граждане России выберут новый состав Государственной думы. Центризбирком зарегистрировал списки 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров». Кроме того, в Тюменской области определят новый состав регионального парламента.