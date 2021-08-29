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Здание Пермского краевого суда достроит компания семьи мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, пермский краевой суд
Предыдущий подрядчик отказался завершать строительство здания Фото:

Достраивать новую очередь здания Пермского краевого суда будет АО «Специализированный застройщик ПЗСП». Компания была единственным участником торгов и объявлена победителем. За работу она получит 154,3 млн руб., следует из протокола на сайте госзакупок.

«Признать заявку соответствующей требованиям федерального закона. Контракт заключается с единственным участником — акционерное общество ПЗСП», — сказано в документе.

Стройка началась в 2018 году. Работы выполняло ООО «Ижевская строительная компания». Срок сдачи объекта несколько раз переносился, а в 2021 году подрядчик отказался от завершения строительства.

Компанию «ПЗСП» ранее возглавлял Алексей Демкин — нынешний глава Перми. В конце 2020 года на посту генерального директора предприятия и члена совета директоров его сменил Евгений Демкин. Оба являются сыновьями Николая Демкина — бывшего руководителя, а ныне председателя наблюдательного совета АО «ПЗСП».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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