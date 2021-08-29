Несостоявшийся ТРК возле гостиницы «Малахит» постепенно зарастает деревьями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска проиграла суд по изъятию недостроенного торгово-развлекательного центра возле гостиницы «Малахит» в центре города, следует из базы судебных дел. Объект является одним трех «памятников» борьбы между ставшим в 2005 году мэром города Михаилом Юревичем и бизнесменами, близкими прежней власти.

«Администрация Челябинска в лице Комитета по имуществом и земельным отношениям обратилась с иском об изъятии объекта в мае 2020 года. На заседании 18 августа 2021 года в иске было полностью отказано», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

«Мы не согласны с этим решением. Будем оспаривать его в вышестоящей инстанции», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии города. Связаться с ООО «УралБизнесСтрой» к моменту публикации новости не удалось.

Владелец компании «Монолит-инвест» Рогоза, получивший участок от экс-мэра Челябинска Вячеслава Тарасова, успел возвести на нем два этажа будущего ТРК. После победы на выборах Юревича новые власти заблокировали строительство, мотивировав тем, что участок пойдет под новую дорожную развязку. Мэрия пыталась изъять участок для муниципальных нужд, но проиграла все суды. Однако и ТРК не был построен, равно как и два других знаковых объекта: Артура Никитина и Виктора Тартаковского — на улице Васенко и возле магазина «Детский мир» соответственно.

В 2017 году в преддверии саммитов ШОС и БРИКС недострои решили реанимировать. Однако пандемия коронавируса и неготовность Челябинска принять саммиты сорвали эти планы. В итоге власти решили изъять объекты по суду, продать их с аукциона и выплатить полученные средства бывшим владельцам.

Зимней ночью недострой выглядит апокалиптически Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А летом такой пейзаж в центре Челябинска оставляет странное впечатление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU